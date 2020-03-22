ABC: продажи оружия выросли в США на фоне пандемии

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Продажи огнестрельного оружия возросли в США на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал ABC.

По информации канала, выручка одного из крупных онлайн-магазинов оружия за февраль 2020 года выросла на 309%, количество заказов возросло на 222%.

Подобная динамика на рынке оружия объясняется сокращением числа полицейских операций из-за опасности распространения коронавируса, передает ABC. Отмечается, что ряд полицейских участков выезжает лишь на вызовы, связанные с чрезвычайными ситуациями.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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