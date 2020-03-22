Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, метро невозможно закрыть.

«Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — объяснил мэр столицы.

Собянин добавил, что метро будет работать в любой ситуации.

Ранее в некоторых СМИ появились слухи, что власти Москвы готовятся к закрытию метрополитена из-за коронавируса.

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