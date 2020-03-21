Собака родила 20 щенков в Британии

В Британии бульдог Кали родила 20 щенков и выжила. Ее хозяйка Эмбер Рис заявила, что гордится ей, сообщает Fox News.

«Это было хаотично и безумно, но довольно весело», — описывает роды Рис.

По словам женщины, когда ветеринар последний раз делал УЗИ, то насчитал 6-8 щенков. Однако Кали смогла ее приятно удивить. Эмбер рассказала, что это был первый помет Кали. К сожалению, 9 из 20 щенков скончались.

Известно, что некоторым щенкам уже дали имена. Например, Бэмби и Ариэль.

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