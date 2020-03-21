Врач-инфекционист в Ставрополе признала вину в нарушении режима самоизоляции

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Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая после посещения Испании не отправилась на карантин, признала вину в нарушении режима самоизоляции. Об этом она сообщила изданию «Подъем».

Журналисты попросили медика прокомментировать все обвинения, которые были сделаны в ее адрес, на что Санникова заявила, что она виновна.

На вопрос о состоянии здоровья инфекционист ответила: «Мне плохо».

Ранее СМИ писали, что Санникова скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения. Она также посещала Ставропольский государственный медицинский университет, где проводила занятия. После этого местных жителей, контактировавших с пациенткой, у которой подозревается наличие коронавируса, в медицинской академии поместили на карантин. У контактировавших с больной также возьмут анализы, за ними будут наблюдать врачи. В вузе уже отменены все массовые мероприятия.

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