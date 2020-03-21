Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал россиян не приезжать в город на каникулы, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что в Петербурге закрыты театры, музеи и «нечего делать по большому счету».

Также он подчеркнул, что путешествие в условиях распространения коронавируса опасно как для самого города, так и для приезжающих.

При этом губернатор подчеркнул, что не планируется закрывать город на карантин. Он отметил, что рестораны и метро будут работать.

На сегодняшний день в Петербурге подтверждено 16 случаев коронавируса. Два человека выздоровели и выписаны из больницы.