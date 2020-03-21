Лечащие больных коронавирусом пациентов красноярские врачи живут в больнице

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Врачи одной из красноярских больниц, которые лечат заразившихся коронавирусом, поселились в специально оборудованном помещении учреждения. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе больницы.

Известно, что в больнице работают несколько смен медперсонала. Всех медики, которые взаимодействуют с инфицированными пациентами живут на территории лечебного учреждения. Такие меры были предприняты для того, чтобы обезопасить, прежде всего, членов их семей.

По последим данным, в больнице Красноярского края содержатся пять пациентов, зараженных коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России всего зафиксировали 306 случаев заражения инфекцией, выздоровели — 16 человек.

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