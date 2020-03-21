Всех врачей и медсестер России обязали зарегистрировать в электронных базах
Министерство здравоохранения России поручило частным и государственным лечебным учреждениям за 48 часов внести в электронные базы всех врачей и медсестер. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на врачей одного из медучреждений, получивших предписание.
По словам источников, ведомство обязало за два дня зарегистрировать медицинских работников в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава.
Срок исполнения поручения закончился 20 марта.
Гендиректор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский полагает, что это делается для понимания, сколько всего врачей в стране.
«Телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах», — добавил он.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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