Всех врачей и медсестер России обязали зарегистрировать в электронных базах

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Министерство здравоохранения России поручило частным и государственным лечебным учреждениям за 48 часов внести в электронные базы всех врачей и медсестер. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на врачей одного из медучреждений, получивших предписание.

По словам источников, ведомство обязало за два дня зарегистрировать медицинских работников в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава.

Срок исполнения поручения закончился 20 марта.

Гендиректор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский полагает, что это делается для понимания, сколько всего врачей в стране.

«Телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах», — добавил он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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