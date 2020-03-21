Названа причина демонтажа временного памятника Жукову в Москве

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Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил, что временный памятник маршалу Жукову на Манежной площади в Москве демонтировали из-за проблем с постаментом, передает РИА «Новости».

«Его нет на месте, так как постамент нуждается в дополнительной реставрации и не может даже временно выдержать временный памятник», — сообщил Герасимов.

Депутат отметил, что дальнейшая судьба нового памятника находится в руках федеральных властей.

Ранее на Манежной площади заменили памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову на обновленную версию с некоторыми изменениями во внешнем виде. В новой версии маршал выполняет воинское приветствие, ранее его рука была опущена. У коня на новом монументе левая передняя нога приподнята. В Мосгорнаследии заявили, что новая установленная скульптура является временной копией.

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