На Украине ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

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На Украине в ближайшие дни ужесточат ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом написал министр внутренних дел страны Арсен Аваков в своем Facebook.

Глава украинского МВД выступил за тотальный полный карантин.

По мнению Авакова, на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты.

«Люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет, а на карантине! Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем», — написал Аваков.

Он добавил, что правительство и президентский штаб уже готовят такие варианты для решения ситуации с COVID-19.

Министр также призвал к тому, чтобы общественным транспортом пользовались лишь врачи, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения, а остальные граждане не выходили из дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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