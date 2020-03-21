Самолет из Ханты-Мансийска вернулся в аэропорт вылета из-за датчика шасси

Самолет, вылетевший в субботу, 21 марта, из Ханты-Мансийска в Урай (ХМАО), вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика шасси. Об этом информирует РИА «Новости».

Как отмечается, экипаж принял решение не продолжать полет в целях безопасности. Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту вылета.

Пассажиры будут отправлены на место назначения на другом самолете во вторник, 24 марта. До это авиакомпания, которой принадлежит лайнер, разместит их в гостинице, а также обеспечит им питание или возврат полной стоимости билета.

По данным агентства, на борту самолета ATR-72 находились 25 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал.

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