Врач-инфекционист в Ставрополе с подозрением на коронавирус скрыла поездку в Испанию

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В Ставрополе местных жителей, контактировавших с пациенткой, у которой подозревается наличие коронавируса, в медицинской академии поместили на карантин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ставропольский государственный медицинский университет.

По данным местных СМИ, заболевшая пациентка с симптомами коронавирусной инфекции — главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

Как пишет принадлежащая Григорию Березкину РБК, в рапорте отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю указано, что она скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Instagram, что пациентка является врачом.

Как отмечается, карантинный режим введен в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России с 19 марта. В Университете отменены все массовые мероприятия.

У контактировавших с больной также возьмут анализы, за ними будут наблюдать врачи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 253 случая заражения коронавирусом нового типа.

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