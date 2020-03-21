В Москве полиция задержала мужчину за убийство жены и ее родителей
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину за убийство своей жены и ее родителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК по столице Юлию Иванову.
По данным следствия, в ночь на субботу, 21 марта, в квартире на Волоколамском шоссе было совершено убийство женщины 1982 года рождения и ее родителей 1959 и 1960 годов рождения.
Все трое скончались на месте от полученных травм.
Подозреваемый в убийстве мужчина самолично позвонил своим родителям и полиции и сообщил о преступлении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство двух и более лиц».
Известно, что в квартире также находились двое детей. В настоящее время они находятся у родственников.
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