Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Греции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/12973555/Depositphotos_108522578_xl-2015-pic905-895x505-27196.jpg">

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Греции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 46 км от греческого города Янина, очаг располагался на глубине 10 км.

В настоящее время информация о пострадавших и возможных разрушениях отсутствует.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в китайском Тибете

— Землетрясение зафиксировано в Монголии, недалеко от границы с Россией

— Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано близ Королевства Тонга в Тихом океане