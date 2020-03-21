ВОЗ призывает отказаться от курения и алкоголя из-за коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует отказаться от алкоголя и курения во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление гендиректора ВОЗ на брифинге.

По словам Гебрейесуса, курение может способствовать развитию тяжелой формы заболевания, вызванного коронавирусом. Кроме того, он призвал обратить внимание на питание, употреблять здоровую и полезную пищу.

Также рекомендуется заниматься спортом минимум 30 минут в день, отметил глава ВОЗ. Он подчеркнул, что при работе из дома важно не оставаться в одной позиции долгое время, необходимо делать трехминутные перерывы каждые полчаса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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