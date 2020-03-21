Бизнесмен арестован за хищение 1,7 млрд рублей в Петербурге

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Бизнесмен Александр Малеев заочно помещен под стражу за хищение 1,7 мрлд рублей в Петербурге, передает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Сообщается, что компания, которой руководил Малеев, причастна к хищению средств у ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». По данным следствия, компания, поставлявшая «Водоканалу» электроэнергию, определяла ее стоимость с нарушением условий договора и действующего законодательства.

По информации полиции, за время сотрудничества «Водоканал» переплатил 1,7 млрд рублей за поставляемую компанией Малеева электроэнергию.

По решению Куйбышевского районного суда Петербурга, Малеев помещен под арест, мера пресечения была выбрана заочно, так как бизнесмен скрылся от следствия.

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