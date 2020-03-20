Мероприятия в честь 75-летия Победы отменены в Великобритании

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Власти Великобритании приняли решение об отмене ряда праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы во Второй мировой войне, в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В частности, отменены будут шествие ветеранов по улице Мэлл в центре Лондона и мероприятия в парке Сент-Джеймс, говорится в сообщении правительства. В настоящее время власти разрабатывают альтернативную программу празднований годовщины Победы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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