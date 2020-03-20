В Европе назвали один из главных источников коронавируса

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Журнал Der Spiegel Der Spiegel назвал главный источник нового типа коронавируса COVID-19 в Европе.

Источником коронавирусной инфекции стал Тироль.

Как сообщает Der Spiegel, на горнолыжном курорте Пацнаун-Ишгль заразилось больше всего туристов. У более половины инфицированных норвежцев и трети датчан был выявлен коронавирус после возвращения из Ишгля.

Кроме того, в самом Тироле зафиксированы чуть менее четверти случаев заражения Австрии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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