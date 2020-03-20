У 24 сотрудников ООН обнаружили COVID-19
close
Новый тип коронавируса COVID-19 был выявлен у более 20 сотрудников ООН. Об это сообщает РИА «Новости».
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик рассказал, что положительный тест на коронавирус был установлен у 24 сотрудников.
Три случая были выявлены у сотрудников штаб квартиры ООН в Нью-Йорке.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей