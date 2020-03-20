В Якутии еще 6 человек заразились коронавирусом

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В Якутии еще у 6 человек подтвердили диагноз коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.

Инфекцию обнаружили у 6 работников ЯТЭК (»Якутская топливно-энергетическая компания»), в том числе у генерального директора компании Андрея Коробова. Как отмечается, все они уже находятся на лечении в инфекционном стационаре. Состояние заболевших удовлетворительное.

В четверг 19 марта в Якутии выявили первый случай заражения COVID-2019.

Ранее сообщалось о 199 зарегистрированных случаях коронавируса в России. 9 человек уже вылечились, смертей нет.

В связи с распространением COVID-2019 на режим повышенной готовности перешли все регионы страны. Россия ограничила авиасообщение со сранами ЕС, США и ОАЭ, а также закрыла границы с рядом стран. Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Массовые мероприятия запрещены.

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