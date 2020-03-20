Мишустин сообщил, что в России создали шесть препаратов от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые создали шесть препаратов от коронавируса, передает РИА «Новости».
Он отметил, что отечественным специалистам удалось сделать это при помощи имеющихся разработок и самых новых биотехнологий.
«В настоящее время в России проводится испытание шести таких препаратов», — уведомил Мишустин.
По его словам, работа над лекарствами велась в круглосуточном режиме.
Премьер также выразил надежду, в скором времени будет «подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России начали тестировать вакцину от коронавируса на животных
— ВОЗ: вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца 2021 года
— В Роспотребнадзоре сообщили о начале испытания вакцины против коронавируса