Депутат Мосгордумы объяснила сравнение советских квартир с помойками

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Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова объяснила, почему сравнила советские квартиры с помойками.

Ранее в своем Twitter она опубликовала ролик из квартиры с интерьером в стиле СССР. «Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?» — подписала видеозапись депутат.

В беседе с «Газетой.Ru» Стебенкова пояснила, что хотела обратить внимание на нищету, в которой жили советские граждане.

«Весь Советский Союз жил фактически в нищете. Мы имели очень плохой быт. Я уж не буду говорить о том, что в магазинах либо не было ничего, либо было, но ужасного качества. Тогда можно было купить на зарплату врача 50 килограммов мяса, а сегодня на зарплату врача можно купить в пять раз больше», — объяснила она.

По мнению депутата, ностальгирующие по советскому прошлому люди, скорее всего, представляли партноменклатуру.

«Те люди, которые мечтают о возвращении в Советский Союз, — может быть, они были партноменклатурой? Вот партноменклатура жила там прекрасно, а все остальные жили в глубокой нищете. На словах было много чего, а на самом деле было все очень уныло и страшно. Сейчас самые обычные люди живут гораздо лучше», — заключила Стебенкова.

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