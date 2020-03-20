Депутат Мосгордумы объяснила сравнение советских квартир с помойками
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова объяснила, почему сравнила советские квартиры с помойками.
Ранее в своем Twitter она опубликовала ролик из квартиры с интерьером в стиле СССР. «Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?» — подписала видеозапись депутат.
В беседе с «Газетой.Ru» Стебенкова пояснила, что хотела обратить внимание на нищету, в которой жили советские граждане.
«Весь Советский Союз жил фактически в нищете. Мы имели очень плохой быт. Я уж не буду говорить о том, что в магазинах либо не было ничего, либо было, но ужасного качества. Тогда можно было купить на зарплату врача 50 килограммов мяса, а сегодня на зарплату врача можно купить в пять раз больше», — объяснила она.
По мнению депутата, ностальгирующие по советскому прошлому люди, скорее всего, представляли партноменклатуру.
«Те люди, которые мечтают о возвращении в Советский Союз, — может быть, они были партноменклатурой? Вот партноменклатура жила там прекрасно, а все остальные жили в глубокой нищете. На словах было много чего, а на самом деле было все очень уныло и страшно. Сейчас самые обычные люди живут гораздо лучше», — заключила Стебенкова.
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Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку? https://t.co/tN5UoLwS0x— Стебенкова Людмила (@Stebenkova_LV) March 20, 2020