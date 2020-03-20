Новый памятник Жукову в Москве является копией на время реставрации
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что скульптура маршала Советского Союза Георгия Жукова, установленная на Манежной площади в Москве в пятницу, 20 марта, будет демонтирована, а на ее место вернут уже отреставрированный оригинальный памятник, передает «Интерфакс».
По его словам, оригинальный монумент замене не подлежит.
«Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года», — проинформировал Емельянов.
Он рассказал, что пока на месте прежнего памятника поставили временную копию, которая имеет отличия от оригинала.
«Но сегодня, в связи с состоянием постамента, решили копию увезти в мастерскую, и после проведения реконструкции вернем исторический памятник на историческое место», — сказал Емельянов.
По данным Емельянова, уже установленную копию демонтируют в ближайшее время, поскольку стало известно, что постамент необходимо реставрировать, так как он «не столь крепок» и может не выдержать нагрузки.
Как сообщил глава столичного ведомства, временную скульптуру в связи с этим тоже придется убрать.
Также Емельянов добавил, что оригинальный памятник появится на прежнем месте к 9 мая.
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