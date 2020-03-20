Жители Австралии начали воровать туалетную бумагу и мыло из общественных туалетов
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Туалетную бумагу и мыло для рук стали воровать из общественных туалетов Австралии, пишет Daily Mail .
Как сообщается, пропажи замечены в более чем 100 общественных туалетах в восточном районе Гиппсленда (штат Виктория).
«Это разочаровывает. Но невозможно наблюдать за каждым туалетом», — прокомментировал местный чиновник Джон Уайт.
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