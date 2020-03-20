Жительницу Татарстана привлекли к ответственности за ложные сообщения о коронавирусе
Жительницу Татарстана привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.
По данным ведомства, жительница города Нижнекамск со своего телефона отправила голосовое сообщение в мессенджере WhatsApp нескольким своим знакомым, в котором заявляла, что в скором времени город будет закрыт на карантин из-за коронавируса.
Когда ее сообщение распространилось в нескольких чатах, она призналась, что информация ложная.
Она обратилась в телерадиокомпанию «НТР 24», чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. 17 марта появился репортаж-опровержение.
Как отмечает МВД, 19 марта женщина была привлечена к административной ответственности по факту распространения недостоверной информации по статье КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Административный материал направлен для рассмотрения в мировой суд Нижнекамского городского суда.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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