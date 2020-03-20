В Индии казнены участники группового изнасилования студентки

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В пятницу, 20 марта, в Индии были казнены 31-летний Акшай Тхакур, 25-летний Паван Гупта, 26-летний Винай Шарма и 32-летний Мукеш Сингх, подвергшие студентку групповому изнасилованию в 2012 году. Об этом сообщает NDTV.

По данным телеканала, смертная казнь была проведена через повешение. Она состоялась в тюрьме Тихар. В колонии насильники находились семь лет. Перед казнью защита осужденных обжаловала приговор в Верховном суде, но прошение отклонили.

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году было одним из самых громких дел в Индии. Девушку по дороге домой из кинотеатра в автобус заманили шестеро мужчин. После этого девушку несколько часов насиловали и пытали железным прутом. Затем ее оставили на дороге.

Самому младшему из преступников было 15 лет. Он освободился через три года после преступления. Еще один участник группового изнасилования был обнаружен мертвым в своей камере.

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