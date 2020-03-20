Власти Калифорнии вводят карантин для всего населения штата
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Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом распорядился о введении карантина для всего населения штата, передает Mediaite.
Данное распоряжение действует с 20 марта.
Согласно указу, каждый житель штата обязан находиться дома в изоляции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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