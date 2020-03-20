Власти назвали планируемые сроки ликвидации последствий разлива мазута в Находке
Устранить крупный разлив мазута в приморской Находке, который произошел 14 марта, планируется к середине апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко.
«Сейчас собрано 25% мазута, ориентировочные сроки устранения разлива топлива — 15 апреля», — констатировала Пархоменко.
14 марта из-за разгерметизации цистерны на топливном складе в приморской Находке произошел крупный разлив мазута. По оценкам экспертов, причины разгерметизации — технологические. В хранилище находилось около 2,5 тыс. тонн мазута, часть которого вытекла на прилегающую территорию, частично попав в озеро Соленое и на его прибрежную линию.
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