Двухнедельный карантин предписали прибывшим из-за рубежа в РФ

Для граждан, которые прибыли из-за рубежа на территорию России, в качестве обязательной меры назначен двухнедельный карантин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также данное требование коснется и вернувшихся из отдыха россиян.

Кроме того, Ростуризм выпустил рекомендации с просьбой воздержаться от поездок за границу до стабилизации эпидемиологической ситуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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