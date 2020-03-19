На Украине увеличилось число жертв коронавируса

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Минздрав Украины сообщил об увеличении числа жертв заболевания новым типом коронавируса COVID-19, передает «Страна.ua».

В ведомстве заявили, что в Ивано-Франковске скончалась женщина. Отмечается, что женщина долгое время пыталась лечиться сама и слишком поздно обратилась в больницу в тяжелом состоянии.

Это стало третьим случаем гибели в результате коронавируса на Украине.

На данный момент в стране зафиксирован 21 случай заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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