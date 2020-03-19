В России удалось секвенировать полный геном коронавируса
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Российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса, сообщили «Газете.Ru» в Минздраве.
Из материала от пациента с COVID-19 специалистами НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева был секвенирован первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России.
По словам главы НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрия Лиознова, оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения.
Данная информация поможет в разработке вакцин для лечения коронавируса, отметил ученый.