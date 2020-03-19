Московские суды временно не будут пускать внутрь посторонних

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В Московские суды до 10 апреля будут пускать только участников процессов из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Принято решение о недопустимости присутствия в судебных заседаниях, которые состоятся в период с 19 марта по 10 апреля, лиц, не являющихся участниками процесса», — сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Некоторые заседания будут транслироваться онлайн на Едином информационном портале судов или на официальной странице Мосгорсуда в Instagram.

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