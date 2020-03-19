Австралия закрывает границу

Власти Австралии приняли решение закрыть границу для иностранцев из-за эпидемии коронавируса, передает Reuters.

Как объяснил премьер-министр страны Скотт Моррисон, решение связано с тем, что большинство случаев заболевания в Австралии были привезенными из-за границы.

Запрет на въезд вступит в силу 20 марта в 21.00 по местному времени.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

В Австралии ввели ограничения на продажу ряда товаров из-за коронавируса