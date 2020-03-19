Австралия закрывает границу

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Власти Австралии приняли решение закрыть границу для иностранцев из-за эпидемии коронавируса, передает Reuters.

Как объяснил премьер-министр страны Скотт Моррисон, решение связано с тем, что большинство случаев заболевания в Австралии были привезенными из-за границы.

Запрет на въезд вступит в силу 20 марта в 21.00 по местному времени.

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