В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости. Об этом пишут «Известия».
Как отмечается, данный вопрос планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), куратором которой является вице-премьер Татьяна Голикова. В обсуждении примут участие представители Минтруда, объединений работодателей и профсоюзов.
Согласно новой форме занятости, можно будет совмещать работу в офисе с работой на дому. Это изменения сделает удаленный труд легальным.
Как сообщили в РТК, инициаторами данного изменения выступили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).
В случае принятия инициативы, Трудовой кодекс пополнится статьей «Временная удаленная работа», а перейти на новый режим труда можно будет путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору.
Напомним ряд российских компаний приняли решение о переводи работников на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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