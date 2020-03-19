В России может появиться новый режим занятости

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В России может появиться режим неполной дистанционной занятости. Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, данный вопрос планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), куратором которой является вице-премьер Татьяна Голикова. В обсуждении примут участие представители Минтруда, объединений работодателей и профсоюзов.

Согласно новой форме занятости, можно будет совмещать работу в офисе с работой на дому. Это изменения сделает удаленный труд легальным.

Как сообщили в РТК, инициаторами данного изменения выступили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В случае принятия инициативы, Трудовой кодекс пополнится статьей «Временная удаленная работа», а перейти на новый режим труда можно будет путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору.

Напомним ряд российских компаний приняли решение о переводи работников на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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