В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом

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В эпицентре вспышки коронавируса в Китае — городе Ухань — впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным нацкомиссии здравоохранения, за последние 24 часа в материковом Китае выявили 34 завезенных в страну случая инфицирования COVID-19, при этом 21 случай из 34 зафиксирован в Пекине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Стоит отметить, что общее число заболевших материковом Китае составляет 80 928, погибли — 3245.

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