Почти 500 человек за сутки умерли в Италии после заражения коронавирусом

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За последние 24 часа на территории Италии было зафиксировано 475 летальных исходов после инфицирования новым типом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Он отметил, что это рекордный показатель смертности с начала эпидемии. Всего в Италии на сегодняшний день заражены вирусом 35 713, при этом погибли уже почти три тысячи человек, а выздоровели — 4025.

«Темп заражения сохраняется, тогда как смертность растет», — констатировал чиновник.

Чаще всего люди заражаются и погибают в северных областях страны.

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