В Чехии на фоне коронавируса запустят специальный телеканал для пожилых

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В Чехии государственное телевидение запускает специальный телеканал для пожилых людей, которым правительство из-за коронавируса рекомендует совсем не выходить из дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя телевидения страны Каролину Блинкову.

Данный телеканал запустят с понедельника, 23 марта.

По словам Блинковой, вся новостная информация на данном канале будет подаваться в спокойном тоне, а развлекательная программа будет состоять, в основном, из фильмов и любимых передач ветеранов, созданных в предыдущие десятилетия.

Ранее чешские власти настойчиво рекомендовали всем согражданам в возрасте от 70 лет и старше не выходить из дома, так как именно они подвергаются наибольшей угрозе в условиях распространения коронавируса. В случае отсутствия у пожилых сограждан родственников им помогают благотворительные организации, а также школьники и студенты, которые покупают им продукты и медикаменты или, например, выгуливают собак. Кроме того, по распоряжению властей, для людей старше 70 лет выделено время с 10.00 до 12.00 часов для покупок в продовольственных магазинах и аптеках, остальным покупателям в эти часы вход запрещен.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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