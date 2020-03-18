Из-за коронавируса закроют все школы Британии

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Власти Великобритании приняли решение о закрытии всех школ на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

Министр образования Гэвин Уильямсон заявил, что школы официально закроются в пятницу, 20 марта.

Он также обратился к руководству частных школ и детских садов с призывом принять аналогичное решение.

Уильямсон добавил, что школы будут закрыты на неопределенный срок до дальнейшего распоряжения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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