Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 147
Общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России за сутки увеличилось до 147. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в стране.
Так, число случаев заражения возросло на 33. До этого говорилось о 114 случаях.
Как отмечается, из 33 новых зараженных граждан 31 был выявлен в Москве и по одному — в Томской и Новосибирской области.
Все они в последнее время посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны.
Уточняется, что результаты их анализов подтверждены в установленном порядке. Все они помещены в инфекционные боксы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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