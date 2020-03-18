Гражданин России в ОАЭ заразился коронавирусом

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В Объединенных Арабских Эмиратах коронавирусом заразился пятый по счету гражданин России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Абу-Даби.

По данным Минздрава ОАЭ, в настоящее время в стране зафиксировано 113 случаев заражения. Накануне стало известно о заболевании еще 15 человек, в том числе россиянина.

В российском диппредставительстве отметили, что ожидают более подробную информацию о российском гражданине от властей страны.

Известно, что четыре ранее заболевших россиянина входят в состав российской сборной, которая приехала участвовать в велогонках «Тур ОАЭ». Один из велосипедистов уже вылечился и покинул больницу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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