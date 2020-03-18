В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 2,5 тысячи

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В Испании за сутки врачи выявили 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения страны Фернандо Симона.

«На сегодняшний день в Испании всего 13 716 случаев заражения коронавирусом, 2538 новых по сравнению со вчерашним днем. Умерли 558 человек, 774 человека в тяжелом состоянии», — сказал Симон.

Он отметил, что 42% болеющих госпитализированы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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