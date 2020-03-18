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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Из 33 новых случаев, 31 зафиксирован в Москве. По одному новому заболевшему коронавирусом находятся в Томской и Новосибирской областях.

Отмечается, что все новые случаи являются завозными.

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