Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147
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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Из 33 новых случаев, 31 зафиксирован в Москве. По одному новому заболевшему коронавирусом находятся в Томской и Новосибирской областях.
Отмечается, что все новые случаи являются завозными.
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