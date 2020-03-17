Неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 в Коми

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что в вертолете находились горюче-смазочные материалы.

«Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью в борт вертолета», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что вертолет благополучно приземлился. На борту находились четыре члена экипажа, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.