В США полиция попросила не звонить в 911, если закончилась туалетная бумага
Полиция американского города Ньюпорт в штате Орегон в Facebook обратилась к жителям с просьбой не звонить в 911, если у них закончилась туалетная бумага.
«Трудно поверить, что мы даже публикуем это. Не звоните в 911 только потому, что у вас закончилась туалетная бумага. Вы выживете и без нашей помощи», — говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что в трудные времена существуют альтернативы: моряки использовали вымоченные в морской воде старые веревки и якорные тросы, древние греки – смоченные в воде морские губки на палке. Также предлагается обратиться к стержням от кукурузных початков, листьям растений и морским раковинам.
«Просто не звоните в 911. Мы не можем привезти вам туалетную бумагу», — заключают правоохранители.
Они призвали жителей быть экономными и терпеливыми, заверив, что нехватка туалетной бумаги скоро закончится.
Из-за распространения коронавируса население США и других стран закупается продуктами и средствами гигиены.
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