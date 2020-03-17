Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

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Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на опубликованную на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv статью китайских ученых.

Сначала была проверена контрольная группа из 3694 здоровых жителей Уханя. В результате выяснилось, что из них 33,84% имеют I группу крови, 32,16% — II, 24,90% являются обладателями III группы крови, а еще 9,10% — IV.

Затем исследовались 2173 заразившихся коронавирусом пациента из трех больниц Уханя и Шэньчжэня и 1775 — из больницы «Цзиньиньтань».

Результаты показали, что 25,80% имели I группу крови, 37,75% — II, 26,42% являлись обладателями III группы крови, а еще 10,03% — IV.

Заключением исследования стал вывод, который гласит, что восприимчивость к COVID-19 в некоторой степени зависит от группы крови. Так, для людей со II группой крови он немного опаснее, чем для остальных.

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