Депутат Госдумы посоветовал россиянам создать дома «здравый запас» круп

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Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков порекомендовал россиянам сделать небольшой запас круп.

«Дома должен быть запас круп, но здравый. Конечно, две-три пачки пшена и гречки должны быть, но не десятки пачек. А еще должен быть набор макарон. Единственное, я не понимаю, почему люди закупают туалетную бумагу, воды что ли нет?», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Он также исключил возможность дефицита продуктов в России из-за новостей по коронавирусу.

«Есть магазины с низкими и высокими ценами. Если в каких-то исчезнут продукты, то всегда можно приобрести в дорогом магазине то, что нужно. Не думаю, что исчезновение продуктов будет системой — возможно, где-то такое и понаблюдаем, но не везде», — заверил Лысаков.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подсчитали, что запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель.

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