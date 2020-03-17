В Германии считают, что пандемия коронавируса может продлиться два года

Коронавирус может распространяться по миру волнами и просуществовать несколько лет. С таким предположением выступил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

По его данным, пандемия обычно развивается волнообразно, однако неизвестно, насколько быстро движутся эти волны. «Это может длиться годами», — цитирует ученого РИА «Новости».

В Германии предполагают, что срок действия вируса ограничится двумя годами. Вилер считает, что даже когда страны создадут вакцину от инфекции, количество заболевших практически не изменится.

«Чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию», — добавил он.

По последним данным, число зараженных в России взросло до 93 человек, при этом смогли вылечиться уже восемь пациентов. Всего в мире выявили более 182 тысяч заболевших, выздоровели — 79 485, а погибли — 7 097.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Восемь человек вылечились от коронавируса в России

— В Кремле сообщили об обсуждении мер помощи авиакомпаниям из-за коронавируса

— Мероприятия с более чем 50 участниками запрещены в Москве