Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, работа контрольных пунктов въезда на полуостров прекращается до 3 апреля 2020 года. Однако выезжающих с Крымского полуострова дипломатов, украинцев, членов их семей и грузовой транспорт продолжат пропускать через границу для «обеспечения защиты национальных интересов». Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством.

18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах.

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