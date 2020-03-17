В России призвали запретить кальяны в ресторанах и кафе из-за коронавируса

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев призывает ввести временный запрет на продажу кальянов в ресторанах и кафе для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению Хамзаева, общественные приборы для курения представляют реальную угрозу распространения инфекций.

В своем письме он обратил внимание на то, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что кальяны могут быть разносчиками опасных бактерий и серьезных инфекционных заболеваний.

А также Хамзаев напомнил, что в ряде стран, в том числе в ОАЭ, уже ввели запрет на курение кальянов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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