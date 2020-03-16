В Чебоксарах 18 несовершеннолетних госпитализированы с признаками кишечной инфекции

В Чебоксарах 20 человек госпитализированы с признаками кишечной инфекции, среди них 18 несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Всего, по данным Минздрава республики, за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания обратились 34 человека, из них 27 несовершеннолетних, в числе которых ученики и учителя чебоксарской школы №50.

Уточняется, что пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время следственным управлением СК России по республике и прокуратурой Чувашии проводится проверка по факту происшествия.

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