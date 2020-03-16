Синоптики заявили о возвращении погоды в Москве к климатической норме

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Температура воздуха в столице возвращается к климатической норме. Об этом «Газете.Ru» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С этой недели дневная температура будет постепенно подниматься, а к четвергу достигнет +8°C. Температура будет выше нормы на 2-4 градуса. Ночью ожидается около 0°C», — сказал он.

По словам специалиста, в ближайшие дни существенных осадков в Москве не ожидается, но прохладная погода сохранится.

«Завтра вновь ожидает гололедица, а также усиление ветра до 15 м/с. В эти выходные будет снижение температуры до -1°C ночью, днем ожидается около 0°C», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптики предупредили россиян о погодных аномалиях. Особенно резкий перепад температур ожидает жителей юга европейской части страны.

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